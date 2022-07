Neste domingo começa a 1° Semana de Hip Hop de Carapicuíba

6 de novembro de 2019

Entre os dias 10 e 16 de novembro, o Calçadão será palco da 1° Semana de Hip Hop de Carapicuíba. Quem passar pelo local terá a oportunidade de conhecer de perto essa cultura rica em diferentes artes. Nos dias de fim de semana, a iniciativa começa a partir das 10h, já durante a semana, a partir das 18h.

As atrações gratuitas envolvem mais de 70 artistas, que levarão batalhas de rima e dança; shows de rap; discotecagem; workshop de rima e dança; oficinas de breaking (dança); intervenções poéticas e ainda painel para graffite (pintura). O evento é organizado pelo grupo ‘Hip Hop Carapicuíba’, com o apoio da Prefeitura.

“Proporcionar acesso à arte e cultura do universo Hip Hop”. Segundo Jefferson Twister, idealizador e produtor do evento, esse é o principal objetivo da 1° Semana de Hip Hop da cidade. “O movimento propõe o pensamento critico sobre a realidade em que vivemos, estendendo a visão sobre aspectos sociais, por meio da escrita, música, dança e pintura. Queremos levar essa experiência para o maior número de pessoas possível”, conclui Twister.

Hip Hop

No Hip Hop, DJs e MCs travam competições, por meio da discotecagem e batalhas de rima realizadas pela manifestação de vivências e ideias. O Grafite é a expressão da pintura na cultura. Já o Breaking, Popping e Locking são os estilos de dança dentro do movimento, permitindo que conflitos aconteçam sem violência, baseados no respeito e em manifestações artísticas e culturais.