Campeonatos Municipais de Futsal – Camaleão e Marília disputam o caneco da Primeirona

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 11 de novembro de 2019

PRIMEIRA DIVISÃO – Estão definidas as equipes finalistas da Primeirona. Na rodada da fase semifinal, domingo, 10, o Camaleão carimbou passaporte com um 7 a 5 no JK. Em Cima da Hora e Marília empataram em 2 a 2. Nos pênaltis, deu Marília por 3 a 2.

Camaleão e Marília se enfrentam pelo título na grande final agendada para sábado, dia 23, às 18 horas.

TORNEIO FEMININO – Sábado, 9, teve a segunda rodada. O Camaleão recuperou-se da derrota para o Planalto e goleou o Boemia por 6 a 0. O Planalto teve a segunda vitória: 3 a 1 no Bola Branca.

A terceira rodada define finalistas e está agendada para sábado, 16, às 15 e 16 horas: Camaleão x Bola Branca e Boemia x Planalto.