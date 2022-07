Prefeitura de Carapicuíba segue com as obras de ampliação na rede de esgoto

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 11 de novembro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba está ampliando a rede de esgoto da cidade. Em parceria firmada com o Governo Federal, as obras iniciadas no mês de março de 2019 seguem a todo vapor. As adequações são realizadas em etapas com trechos específicos, para não atrapalhar a rotina dos munícipes.

Finalizadas no primeiro semestre, as ações de melhorias do sistema já passaram pelos trechos das ruas Delfino Cerqueira e Estrada do Pequiá, beneficiando os bairros da Cohab e Vila Menck.

Outros pontos que receberão a reformulação do sistema atual de coleta de esgoto são: Avenida Brasil, Rua São Philipe, Avenida Victorio Fornazaro, Planalto e Rua Pato Branco. Todas essas incluem o coletor tronco 4 e interligações.

A malha existente da cidade conta hoje com aproximadamente 9 km de extensão de rede coletora. A obra expandirá o saneamento de esgoto de Carapicuíba em 4,5km, aumentado o fluxo de captação de escoamento do sistema hídrico e totalizando 13,5 km até 2021.

Os investimentos em tratamento e ampliação do sistema de coleta de esgoto municipal reflete diretamente nas condições do meio ambiente, prevenção de doenças, promoção da saúde, melhorando a qualidade de vida da população, sobretudo na saúde infantil com a redução da mortalidade infantil, valorização dos imóveis, despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos, já que as obras encaminham o esgoto de toda região até a estação de tratamento, onde recebem todo o cuidado adequado antes de devolve-lo à natureza.

A cada R$1,00 investido em saneamento gera uma economia de R$4,00 em gastos na saúde pública, segundo o Instituto Trata Brasil.