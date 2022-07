Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para elenco do Drama da Paixão de Cristo 2020

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 11 de novembro de 2019

Já estão abertas, pela Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, as inscrições para os atores interessados em participar do elenco da encenação “Drama da Paixão de Cristo 2020”.

Tradição no calendário de eventos da cidade, o espetáculo retrata um dos capítulos religiosos mais conhecidos da história, passando pelo nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Drama da Paixão de Cristo de Carapicuíba tem atraído grande público a cada ano, com uma produção que conta com cerca de 350 pessoas envolvidas direta e indiretamente, entre jovens, adultos e crianças.

As inscrições foram prorrogadas e seguem até o dia 5 de janeiro e podem ser realizadas na Casa da Cultura (Praça da Aldeia Jesuítica – nº 19), Biblioteca Municipal (Av. Thamara – nº 132), Espaço Cultural (Av. Teixeira Lott, nº 172), das 9 às 17 horas. A participação no evento é gratuita e livre para todas idades.

Os documentos necessários são: cópias e originais do RG, comprovante de endereço e uma foto recente. Menores de 18 anos devem apresentar também cópia do RG do responsável. As encenações acontecem na quinta e sexta-feira santa, no Teatro de Arena da Aldeia Jesuítica.

Para mais informações entre em contato pelo telefone: (11) 41833874