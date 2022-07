Prefeitura intensifica Programa ‘Patrulha da Dengue’ aos sábados

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 12 de novembro de 2019

O verão está chegando e, com ele, as chuvas que facilitam a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão de doenças graves como a dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Por isso, no último sábado (9), a Prefeitura de Carapicuíba começou a intensificação do programa ‘Patrulha da Dengue’.

Com mais de 100 voluntários envolvidos, o mutirão de combate ao mosquito passou pelos bairros Cohab V, Ariston, Novo Horizonte e Santo Estevão. A população recebeu orientações e folhetos informativos sobre os cuidados para evitar locais com água parada, que são criadouros do mosquito.

Os patrulheiros também destacaram a importância do descarte responsável de entulho, móveis e trecos nos Ecopontos presentes em diversos locais da cidade.

Vale lembrar que os agentes comunitários de saúde do ‘Patrulha da Dengue’ atuam por meio de vistorias e orientam os moradores da cidade durante todo o ano. Os agentes da Prefeitura já vistoriaram, desde 2017, mais de 100 mil residenciais.

Cada ovo do Aedes aegypti sobrevive até 450 dias em local seco, mas em contato com a água, recomeça o processo de crescimento. Denuncie possíveis criadouros pelo telefone 4164-3866 e verifique semanalmente seu quintal.