Prefeitura anuncia pacote de obras para Carapicuíba

Data de Publicação: 14 de novembro de 2019

Uma série de obras que garante melhorias no panorama da cidade. São obras que beneficiam diretamente o cotidiano de centenas de milhares de carapicuibanos. Infraestrutura, segurança, educação, transporte, esporte e lazer são os setores mais atendidos.

Na quarta-feira, dia 13, o prefeito Marcos Neves lançou um pacote de obras para Carapicuíba. O evento contou com a participação do secretário executivo do Fumefi, Vivaldo Filho, a vice-prefeita Gilmara Gonçalves e os vereadores.

“Carapicuíba tem um dos menores orçamentos do Estado”, comenta o prefeito Marcos Neves, “mas estamos sempre buscando recursos para investir em obras e ações que garantam a melhoria de qualidade de vida da nossa população”.

PASSARELA DO CENTRO – Antigo anseio da população, a Passarela do Centro é um acesso entre o Terminal Rodoferroviário e Calçadão e a avenida Francisco Pignatari, onde estão instaladas as faculdades e o Parque Gabriel Chucre. Conforto e segurança principalmente para estudantes e funcionários das unidades.

SISTEMA VIÁRIO – A malha viária central terá um novo traçado, facilitando e agilizando o fluxo local e o acesso à Rodovia Castello Branco.

COMPLEXO CSU – O antigo Centro Social Urbano, abandonado a mais de 20 anos, recebe modernas instalações. O local passa por completa revitalização, e a população local ganha um presentão: duas novas escolas, auditório, playground, quadra coberta e campo de grama sintética.

MARGINAL DO CADAVAL – A segunda fase de urbanização local envolve pista de caminhada, nova rotatória e estacionamento.

CALÇADÃO – Área de grande fluxo de pedestres, o Calçadão está sendo totalmente revitalizado, o que inclui nova iluminação, paisagismo e instalação de novos bancos.

PAVIMENTAÇÃO – O maior programa de recapeamento da história da cidade já beneficiou mais de 400 ruas. Nesse novo lote, mais de 100 ruas serão atendidas com recapeamento asfáltico. Conforto e segurança para motoristas e pedestres.

ILUMINAÇÃO – Recebem iluminação o Parque dos Paturis, o Parque da Aldeia e a pista de caminhada do bairro.

LAZER – Os bairros do Planalto, Santa Brígida e Parque Flórida terão novos playgrounds.