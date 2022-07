Inscrições para a Corrida do Peru abrem dia 18

Data de Publicação: 14 de novembro de 2019

No próximo dia 22 de dezembro, a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Carapicuíba realiza a tradicional Corrida do Peru. Trata-se da 37ª edição da prova e as inscrições podem ser feitas a partir do dia 18, segunda-feira.

Com largada e chegada na Praça da Aldeia, a prova soma 6,5 km. Essa edição inclui a segunda Caminhada da Família, no Parque da Aldeia, com quatro voltas no lago, somando 2,5 km.

Todos os participantes recebem camiseta e medalha, Os três primeiros colocados de cada categoria recebem a premiação tradicional: um troféu e uma ave.

A prova premia as categorias:

16 a 30 anos – masculino e feminino

31 a 40 anos – masculino e feminino

41 a 50 anos – masculino e feminino

51 a 60 anos – masculino e feminino

51 acima – feminino

61 a 70 anos – masculino

71 acima – masculino

As inscrições, a partir do dia 18, segunda-feira, devem ser realizadas no Ginásio Ayrton Senna, na avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, na Cohab 5. Para a inscrição de equipe é necessário levar uma relação nominal de atletas e RG, além da nomeação do responsável. Para inscrição individual: apenas o RG.

HISTÓRICO – A prova surgiu como uma brincadeira entre amigos, que soltavam um peru nas ruas da Aldeia para comemorar a passagem do ano. Todos se envolviam na perseguição e quem conseguisse capturar a ave a levava como prêmio. A corrida evoluiu, mas manteve a tradição de premiar os atletas com um peru.