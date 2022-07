Campeonatos Municipais de Futsal – Sábado tem tarde de finais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de novembro de 2019

Os confrontos que definem títulos da Primeirona e do Feminino estão agendados para o sábado, dia 23. No Feminino, teve rodada de definição no sábado, 16, quando o Planalto carimbou passaporte para a final com uma goleada de 9 a 1 no Boemia e o Camaleão despachou o Bola Branca por 6 a 2.

No sábado,23, às 17 horas, tem a final do Feminino: Planalto x Camaleão. Em seguida, às 18 horas, tem a final da Primeirona: Camaleão x Marília.

Ambas as partidas estão agendadas no Ginásio Ayrton Senna, na Avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, na Cohab 5.