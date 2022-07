Ministério da Saúde inicia segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de novembro de 2019

Na segunda-feira (18), o Ministério da Saúde iniciou a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo, para jovens com idade entre 20 e 29 anos, que possuem menos de duas doses na carteira de vacina ou sem comprovação vacinal. A vacina aplicada é a tríplice viral e estimula anticorpos contra o sarampo, caxumba e rubéola.

Conforme os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, as confirmações de sarampo no Brasil já atingem, de janeiro a outubro deste ano, 10.429 casos. A vacinação para os jovens adultos é importante por causa do acúmulo de casos da doença nessa faixa etária.

A campanha vai até sábado, dia 30 de novembro. A data também marca o dia D de vacinação em todas as UBS’s (exceto USF Vila Dirce), das 8 às 16 horas. Durante a semana, as doses são aplicadas a partir das 10h. É necessário apresentar carteira de vacinação, RG e cartão SUS.

Fique atento (a) aos sintomas do sarampo. Caracterizam-se por febre alta, tosse, coriza, aparecimento de manchas vermelhas no corpo e pontos brancos na mucosa bucal. Se algum sintoma for identificado, procure a unidade de saúde mais próxima.

Quem deve se vacinar:

Bebês de 6 meses a 1 ano incompletos: Devem tomar a “dose zero”.

Pessoas de 12 meses a 29 anos: Devem ter duas doses da tríplice viral registradas na caderneta de vacinação.

Pessoas de 30 a 59 anos: Devem ter pelo menos uma dose da tríplice viral na caderneta de vacinação.

Pessoas com mais de 60 anos: Não precisam se vacinar, por já terem tido contato com a doença.