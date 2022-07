Ainda tem inscrições para a Caminhada da Família

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de novembro de 2019

Estão encerradas as inscrições para a tradicional Corrida do Peru, prova agendada para o próximo dia 22 de dezembro, na Aldeia de Carapicuíba. Mas ainda tem como participar da 2ª Caminhada da Família, no Parque da Aldeia, com quatro voltas no lago, somando 2,5 km. Todos os participantes recebem camiseta e medalha.

Na 37ª edição da Corrida do Perú, os três primeiros colocados de cada categoria recebem a premiação tradicional: um troféu e uma ave.

Para se inscrever na Caminhada Família é preciso ser morador de Carapicuíba. As inscrições devem ser realizadas no Ginásio Ayrton Senna, na avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, na Cohab 5.

HISTÓRICO – A prova surgiu como uma brincadeira entre amigos, que soltavam um peru nas ruas da Aldeia para comemorar a passagem do ano. Todos se envolviam na perseguição e quem conseguisse capturar a ave a levava como prêmio. A corrida evoluiu, mas manteve a tradição de premiar os atletas com um peru.