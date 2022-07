Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Novotec Expresso, oferece cursos profissionalizantes gratuitos

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 22 de novembro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa Novotec Expresso, oferece cursos intensivos de 200 horas/aula feitos em um semestre, de forma presencial. As inscrições já estão abertas por meio do site: http://www.novotec.sp.gov.br/ e vão até o dia 1/12.

As oportunidades são para alunos das escolas estaduais que estejam no 1º ou 2º ano do ensino médio

Os cursos, que têm conteúdo conectado com demandas do mercado de trabalho e da vida fora da escola, são oferecidos pelo Centro Paula Souza, que é reconhecido pela excelência nas Etecs e Fatecs.

Veja quais são os cursos oferecidos:

– Criação de sites para plataformas digitais – Etec Carapicuíba (20 vagas)

– Edição de Vídeo – YouTuber – Etec Carapicuíba (20 vagas)

– Desing de Experiência do Usuário – Etec Carapicuíba (20 vagas)

– Marketing Digital – Etec Carapicuíba (20 vagas)

– Excel Aplicado à Área Administrativa – Univesp Polo Carapicuíba (40 vagas)

– Auxiliar de Logística – Univesp Polo Carapicuíba (40 vagas)

– Auxiliar de Logística – Fatec Carapicuíba (20 vagas)

– Excel Aplicado à Área Administrativa – Fatec Carapicuíba (20 vagas)

– Gestão de Pequenos Negócios – Fatec Carapicuíba (20 vagas)

– Técnicas de Vendas – Fatec Carapicuíba (20 vagas)

– Computação na Núvem – Fatec Carapicuíba (20 vagas)

– Desing de Moda – Fatec Carapicuíba (20 vagas)

– Programação Básica para Android – Fatec Carapicuíba (20 vagas)

– Segurança Cibernética Básica – Fatec Carapicuíba (20 vagas)

– Panificação – Fatec Carapicuíba (20 vagas)