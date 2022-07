Campeonato Municipal de Futsal 1º divisão – O título é do Marília

Data de Publicação: 23 de novembro de 2019

A grande final da Primeirona, realizada no sábado, 23, no Ginásio Ayrton Senna, colocou frente a frente as equipes do Camaleão e Marília.

Logo no início do primeiro tempo, num toque para o goleiro, o Marília marca contra. Hora de reduzir o prejuízo e o Marília busca o empate. Aos 14 minutos, Kaio recebe dentro da área, vira e bate: tudo igual no placar.

No segundo tempo, aos 7 minutos, Willian recebe e bate rasteiro, colocando o Marília na frente. O Camaleão reage e busca o empate, mas aos 17, Willian, novamente, amplia: Marília 3 x 1, resultado final da partida.

Campeão – Marília: Baianinho, Matheus, Cleiton, Thales, Denis, Betinho, Thiago, Kaio, Vinicius, Tonho, Rafinha, Willian e Denilson. Comissão técnica: Jailson e Ricardo.

Vice-campeão – Camaleão: Juliano, Cesar, Douglas, Dodo, Caique, Tchan, Diego, Birão, Adão, Guilherme, Gabriel e Angolano. Comissão técnica: Elizeu, Juriti e Gabriel.

Disciplina: Marília



Defesa Menos Vazada: Camaleão

Artilheiro: Birão (Camaleão – 17 gols)

Árbitro – Leandro Ribas.



Auxiliar – Roberto Conceição de Oliveira.



Anotador – Jonatan dos Santos Ferreira.



Cronometrista – Rogério Zillig.