Campeonato Municipal de Futsal Feminino – Planalto é a campeã

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de novembro de 2019

As meninas do Planalto levaram a melhor no primeiro Campeonato Municipal de Futsal Feminino. A grande final foi realizada no final da tarde de sábado, 23, no Ginásio de Esportes Ayrton Senna.

As equipes alternam ataques de velocidade e Mozão abre o placar aos 15 minutos, colocando o Camaleão na frente.

No segundo tempo, tudo indicava que o Camaleão levaria o título, até que, no último minuto, Thais empatou a partida.

Nos pênaltis, deu Planalto por 2 a 0.

Campeão – Planalto: Alexia, Bruna, Peu, Larissa, Tika, Lu, Thais, Andreia, Dani, Formiga e Irani.

Comissão técnica: Nego e Leandro.

Vice-campeão – Camaleão: Bia, Tainá, Huga, Kelly, Paty, Talita, Helô, Mozão e Nena.

Comissão técnica: Elizeu e Alemão.



Árbitro – Roberto Conceição de Oliveira.

Auxiliar – Leandro Ribas.

Anotador – Rogério Zillig.



Cronometrista – Jonatan dos Santos Ferreira.