Gestantes recebem enxoval gratuito em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 26 de novembro de 2019

Dedicada a oferecer conforto e amparo às gestantes da cidade, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH), proporciona enxoval e curso de tear às futuras mamães, por meio do programa ‘Presente de Deus’.

As gestantes que realizarem todas as etapas do pré-natal e curso de tear – oferecido uma vez por semana em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) – são contempladas com o enxoval do bebê, para isso, as gestantes devem se inscrever na UBS em que realizam o pré-natal.

Nathalie Messias, de 29 anos, está grávida de sete meses e participa do programa Presente de Deus. A moradora conta o que achou da iniciativa. “A forma com que a Prefeitura está tratando as mães me surpreendeu. Estou gostando muito do programa. Confesso que não imaginava que as aulas seriam tão prazerosas”.

A espera de seu primeiro filho, a futura mamãe explica a importância do contato e troca de experiências entre as gestantes. “Essa interação entre as mães ajuda a esclarecer as dúvidas sobre a gestação, tanto para as de primeira viagem quanto para aquelas que já têm filhos. E como estamos fazendo roupinhas para nossos bebês, ficamos ainda mais felizes”, comemora Nathalie.