Com shows e parque de diversão, Festa Nordestina agita Carapicuíba

Data de Publicação: 26 de novembro de 2019

O Pneus.com, Mania Eventos e NS3 estão realizando uma mega festa nordestina em Carapicuíba. O evento, que conta com apoio institucional da Prefeitura, teve início na última sexta-feira, 22, no Parque Gabriel Chucre, com show da Banda 100 Parea e convidados.

O evento também teve apresentação do cantor Cristiano Neves no sábado, 23 e no domingo, 24, teve Buzão do Forró e Forró do Muído. A festa continua nos dias 29, 30/11 e 01/12 – 6, 7 e 8/12, a partir das 18 horas.

A entrada é gratuita para todos aproveitarem a festa, que conta com a apresentação de grandes nomes do forró: Caju e Castanha, Djavu e Dj Juninho Portugal, Frank Aguiar e Acácio.

Festa Nordestina



Local: Parque Gabriel Chucre

Quando: dias 22, 23 e 24/11 – 29, 30/11 e 01/12 – 6, 7 e 8/12

Horário: a partir das 18h

Endereço: Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia

Veja a programação completa:

29/11 – Acácio o Ferinha da Bahia e convidados

30/11 – Djavu Dj Juninho Portugal e convidados

01/12 – Caju e Castanha/ Zezinho Barros e convidados

06/12 – Rener Bahia e convidados

07/12 – Wesley dos Teclados/ Rodriguinho Capa e convidados

08/12 – Frank Aguiar/ Fá dos Teclados e convidados