Reformas e novo modelo de gestão vão melhorar atendimento no PA Vila Dirce

Data de Publicação: 27 de novembro de 2019

As melhorias na saúde não param em Carapicuíba. Neste mês, a Prefeitura iniciou reformas no Pronto Atendimento Vila Dirce. A reestruturação completa da unidade de saúde inclui ampliação da recepção e sala de espera, troca de pisos, pintura, entre outras melhorias.

Novo modelo de gestão

Além da reforma, a Prefeitura de Carapicuíba está implantando novo modelo de gestão no Pronto Atendimento Vila Dirce, por meio de Organização Social de Saúde, assim como acontece no AME e Hospital Geral.

Com essas mudanças, o Pronto Atendimento Vila Dirce já conta com novos médicos clínicos e ortopedista; enfermeiros; técnicos de enfermagem, gesso e farmácia; assistente social e fisioterapeuta. Além disso, o remanejo do quadro de funcionários resultou em aumento de médicos na rede pública.

Excelência no atendimento

As Organizações Sociais de Saúde (OSS) são instituições privadas, sem fins lucrativos, que atuam em parceria público-privada para gerenciar serviços de saúde oferecidos pelo município com o objetivo de oferecer mais qualidade e eficiência no serviço para a população.

Dos 10 hospitais que possuem certificado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), International Society for Quality in Health Care (ISQua), 9 são gerenciados por OSS. Esse título é concedido pelo alto padrão de atendimento à população.

Mudanças no atendimento

Durante o período de reformas, a triagem e atendimentos de prioridade média (amarelo), baixa (verde) e simples (azul) são realizados na USF Vila Dirce, prédio localizado no mesmo complexo do Pronto Socorro Vila Dirce. Já os atendimentos de prioridade alta (vermelho) e ortopedia são realizados no 1° andar do PA.