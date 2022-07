Após tempestade, Prefeitura de Carapicuíba age rápido para minimizar transtornos

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 27 de novembro de 2019

Na tarde desta quarta-feira (27), toda a região metropolitana de São Paulo sofreu com as fortes chuvas e ventos que chegaram aos 100km/h.

Carapicuíba foi uma das cidades afetadas, mas desde os primeiros instantes da tempestade, a Prefeitura, por meio de uma ação coordenada entre todas as suas áreas, trabalhou rapidamente para diminuir os transtornos à população.

A Defesa Civil e demais Secretarias estiveram por toda a cidade,atuando de forma ágil no levantamento dos estragos e reparação dos danos.

Além de trabalhar na assistência à população, as equipes do Governo Municipal estão de plantão para minimizar os transtornos, monitorando vias com histórico de enchentes, reparando iluminação e sinalização viária danificadas, retirando árvores caídas e demais serviços necessários.

A Prefeitura informa que a tempestade não causou nenhuma vítimae que as aulas serão normais em toda a rede municipal de ensino.

Atendimento nas Unidades de Saúde

Todas as Unidades de Saúde terão funcionamento normal, exceto a UBS Central e o Centro de Fiosioterapia. Infelizmente, a tempestade danificou estruturas dessas duas unidades de saúde, localizadas no Parque Gabriel Chucre. Por isso, os atendimentos das duas unidades estão temporariamente suspensos para manutenção. As equips da Prefeitura estão neste momento trabalhando restabeler o funcionamento o mais rápido possível.

Para sanar dúvidas sobre agendamentos e demais serviços das unidades, os pacientes devem ligar na Secretaria de Saúde, no telefone 4164-1122.