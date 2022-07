Ecopontos de Carapicuíba recolhem cerca de 20 mil toneladas de entulhos em 2019

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba tem trabalhado intensamente para sanar um dos principais problemas enfrentados na cidade – o descarte incorreto de entulho e materiais inutilizados. O governo municipal desenvolveu diversas atividades e programas que possuem como principal objetivo a limpeza e a conscientização da população.

Entre as ações, a Prefeitura instalou seis Ecopontos em diferentes bairros da cidade, oferecendo aos munícipes locais para o descarte correto de entulhos e materiais recicláveis. Com os funcionamentos intensificados a partir do ano de 2017 e aprimorados em 2018, nos últimos seis meses as unidades somaram cerca de 20 mil toneladas de entulhos recolhidos na cidade, que são encaminhados para a destinação correta.

Além dos Ecopontos, a Prefeitura também trabalha em operações diárias de limpeza urbana, cata-treco e campanhas de conscientização. Como resultado, os números positivos apontam que os trabalhos foram quadriplicados em dois anos com relação ao ano de 2017, em que foram recolhidas 4 mil toneladas.

Para ajudar e colaborar na fiscalização do descarte irregular, a administração lançou neste ano o Disk Entulho. Agora, quem flagrar infratores jogando entulho em via pública, pode gravar ou tirar foto da placa do veículo e mandar junto com informações para o WhatsApp Denúncia: 94126-4022.

Ecopontos

As Regionais funcionam de segunda à sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

Horário de recebimento de materiais: das 8h30 às 16h30

– Ecoponto Jandaia – Estrada do Gopiúva, 1557 – Pq. Jandaia

– Ecoponto Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Telefone 4186-2668

– Ecoponto Veloso – Avenida Jatobá, 576 – Telefone: 4167-6806

– Ecoponto e Regional Cohab – Avenida Brasil, 292 – Telefone 4184-1179

– Ecoponto Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, 75 – Telefone 4184-3867

– Ecoponto Ariston – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Tel: 4183-6864