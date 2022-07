Prefeitura e Sebrae levam empreendedorismo às escolas municipais de Carapicuíba

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2019

Parceria entre a Secretaria de Educação da Prefeitura e o Sebrae – Sp, capacitou professores da rede municipal de ensino de Carapicuíba no projeto ‘Jovens Empreendedores Primeiros Passos’ (Jepp), tornando-os multiplicadores do programa, que tem como objetivo desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores nos alunos.

Através da tecnologia, plataformas digitais e atividades lúdicas, a educação empreendedora proposta pelo Sebrae incentiva as crianças em como utilizar o dinheiro da melhor forma, trabalhando o autoconhecimento, novas aprendizagens, além da coletividade.

No primeiro semestre de 2019, educadores participaram de formações por meio de site de treinamento disponibilizado pelo Sebrae-Sp e, também, com capacitação presencial. Após conclusão, levaram as atividades para a sala de aula, aplicando aos alunos do ensino fundamental, que criaram produtos em diversos seguimentos: brinquedos (com material reciclável), hortaliças, gastronomia.

Segundo a secretária de educação, a iniciativa em acrescentar este conteúdo na grade curricular tem grande importância na formação dos novos consumidores do município. “Abraçamos este projeto com muito amor. Eu agradeço aos professores e alunos que dedicaram-se neste trabalho”, ressaltou.

Para a comercialização dos produtos criados pelos alunos, cada unidade escolar organizou ‘Feiras do Empreendedor’, onde os estudantes tiveram a oportunidade de negociar seus produtos. “As salas tornaram-se lojinhas, as crianças vivenciaram o papel de empreendedor, cliente, operador de caixa, entendendo todo o fluxo. Foi uma alegria poder produzir, vender e comprar”, destacou Isabel Cristina, coordenadora da Emef Nai Molina do Amaral.