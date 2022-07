Carapicuíba prepara chegada do Papai Noel com diversas atrações nesta quinta-feira

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2019

O encanto e diversão das festividades de fim de ano estão garantidos à família carapicuibana. Nesta quinta-feira (12), a partir das 18 horas, a magia natalina envolve o Parque dos Paturis. O local está sendo transformado na ‘Vila do Natal Carapicuíba’, com luzes e decoração completa, tudo para a chegada do Papai Noel, que contará com uma surpresa.

A comemoração trará ainda apresentações do grupo ‘Força e Ação’, equipe de manobras radicais, conhecida internacionalmente como o maior grupo de motoshow do Brasil.

E as atrações não param por aí. Para quem sonha em chegar às alturas, a Prefeitura trará um Balão de ar Quente. Além disso, a Vila do Natal irá oferecer Feira Gastronômica e brinquedos infláveis aos pequenos.

A programação se estende aos dias 13, 14, 15 e 20, 21, 22 de dezembro – sempre a partir das 18 horas, no Parque dos Paturis (Vila Municipal – KM 21), com a presença do Papai Noel em todos esses dias.

Um natal cheio de surpresas e sonhos realizados!

Data: 12/12

Atrações: Surpresa na chegada do Papai Noel, Força e Ação – Manobras radicais, balão de ar quente, Feira Gastronômica, brinquedos infláveis e Vila do Natal, com decoração e luzes natalinas.

Data: 13, 14, 15/12 e 20, 21, 22/12

Atrações: Presença do Papai Noel, balão de ar quente, Feira Gastronômica, brinquedos infláveis e Vila do Natal, com decoração e luzes natalinas.

Local: Parque dos Paturis

Horário: A partir das 18h