Alunos destaques do Campeonato Interescolar recebem homenagem

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2019

Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Carapicuíba, com o objetivo de incentivar e promover o esporte na cidade, realizou o Campeonato de Futsal entre as escolas municipais. A premiação aconteceu no último mês, no Centro de Formação para Professores.

O torneio foi dividido em duas chaves, na qual os dois primeiros de cada grupo se classificaram para a semifinal. No masculino, os alunos da Emef Argeu da Silveira Bueno conquistaram o título, já no feminino, as meninas da Emef Miguel Costa Júnior foram campeãs.

Caio, com 11 gols, foi o artilheiro da competição entre os meninos e a Larissa, com 13, destaque no feminino, conquistou a artilharia.

Os alunos das escolas campeãs e os que tiveram destaque individual foram ao Centro de Formação dos Professores e receberam homenagem da secretária de educação, Lilian Braga. Além disso, conheceram o local e acompanharam como é realizado o trabalho dos profissionais da Prefeitura.