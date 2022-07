Prefeitura de Carapicuíba forma mais de mil alunos da rede municipal de ensino

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 13 de dezembro de 2019

Entre os dias 10 e 11 de dezembro, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, realizou a solenidade de formatura aos alunos da Rede Municipal de Ensino (5º anos do Ensino Fundamental). Cerca de mil crianças participaram da festa de diplomação preparada no Ginásio de Esportes Ayrton Senna.

A primeira noite de formatura recebeu os alunos das Emefs João Hornos, Miguel Costa Junior e Noemy Rudolfer. Já o segundo dia de festa foi direcionado aos estudantes das Emefs Argeu da Silveira Bueno, Vereador Edegar Simões e Nai Molina do Amaral.

Entre as apresentações artísticas-musicais, as celebrações contaram com a presença de personagens da Disney e robôs de leds, que completaram a noite de festa. “Considero muito importante este momento e preparamos tudo com muito carinho. É mais uma etapa concluída na vida das nossas crianças. Desejo que cada um deles tenha muito sucesso e um futuro brilhante”, ressaltou a titular da pasta.

Vale ressaltar que, durante o ano letivo, além da formação pedagógica, os alunos participam de diversos programas extracurriculares, complementando a formação, a consciência ambiental e o olhar humanizado. São eles: ‘Agente Ambiental Mirim’; ‘Lugar de Óleo de Cozinha Usado é na Escola’; ‘Proerd’; ‘Jovem Empreendedor’ (parceria com o Sebrae-Sp), entre outros.

Formatura Emeis

A semana também foi de formatura aos alunos da rede de ensino infantil. As unidades municipais de pré-escolas prepararam e entregaram os certificados aos alunos que concluíram a etapa e agora passam ao ensino fundamental.