Professores municipais de Carapicuíba passam por última formação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de dezembro de 2019

Professores de Arte da rede municipal de ensino de Carapicuíba participaram da última capacitação do ano letivo. A formação, aplicada por mestres da Universidade de São Paulo (USP), apresentou temas como produção social e história da arte.

As docentes Rosa Iavelberg e Maria Carolina Cossi ministraram todo o conteúdo dos temas, compostos por fundamentos teóricos e práticos. O objetivo do curso é capacitar os profissionais da cidade com didáticas que podem ser implantadas nas aulas, com técnicas sugeridas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Divididos em quatro etapas, os encontros foram realizados nas próprias unidades escolares e no ponto histórico OCA (Associação da Aldeia de Carapicuíba). As formações tiveram duração total de 190 horas, com estudos e discussões de autores relevantes da arte/educação. A capacitação reuniu cerca de 60 educadores, que tiveram a oportunidade de aprender novas abordagens ao ensino público municipal.

Capacitações

Periodicamente, a Secretaria de Educação prepara capacitações, treinamentos e formações direcionados aos professores da rede. No decorrer do ano de 2019, diversas reuniões foram realizadas com o intuito de aperfeiçoar e discutir técnicas que auxiliem na qualidade do ensino às crianças carapicuíbanas.