Prefeitura de Carapicuíba amplia efetivo da Guarda Civil

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 23 de dezembro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba dá mais um importante passo para melhorar a segurança pública da cidade. Na última sexta-feira, 20, foram apresentados os 15 novos guardas que passaram no concurso público.

Os profissionais ainda estão em curso supervisionado da guarda, mas já neste fim de ano ajudarão no patrulhamento e segurança da cidade, ampliando assim o grau de ação no Calçadão do Centro.

Melhorias na Guarda em 2019

O governo municipal entregou cinco novas viaturas e vinte novas pistolas. Além disso, por meio da lei nº 3.554, foram nomeados cinco inspetores e quatro subinspetores da guarda.

Outra conquista foi atender a resolução 53/2015. Assim a Prefeitura conseguiu um novo prédio para abrigar o 2º Distrito Policial, atualmente localizado na Av. Sul Americana.