Prefeitura encerra Vila do Natal com programação voltada a crianças com deficiência

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 23 de dezembro de 2019

Durante sete dias, a magia das festividades de fim de ano envolveu o Parque dos Paturis. A Vila do Natal, evento realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, proporcionou à família carapicuibana momentos únicos de encanto e diversão.

A programação agradou a todos os públicos – crianças, adultos e idosos. A abertura, dia 12/12, trouxe apresentações do ‘Força e Ação’, equipe de manobras radicais, conhecida internacionalmente como o maior grupo de motoshow do Brasil.

Para a alegria da criançada, o bom velhinho também marcou presença em todos os dias do evento. Além de passeio com balão de ar-quente, brinquedos infláveis e feira gastronômica. E as atrações não pararam por aí. A Vila do Natal contou com Show temático da Frozen, Mickey e Sua Turma e Bandinha da Vila.

Para encerrar, no domingo (22), a Vila do Natal recebeu o ‘Grupo de Mães de Pessoas com Deficiência de Carapicuíba‘. Um dia dedicado a essas crianças, que puderam se divertir com o grupo ‘Patrulha Canina’, Papai Noel, entre outras atrações. Um Natal mágico, cheio de magia e sonhos realizados para todos.