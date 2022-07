Carapicuibanos vencem a 37ª edição da Corrida do Peru

Data de Publicação: 23 de dezembro de 2019

A tradicional Corrida do Peru, que este ano teve sua 37ª edição, agitou a manhã do domingo, 22, no bairro da Aldeia de Carapicuíba. A prova, com percurso de 6,5 km, contou com 250 inscritos. E assim como no ano passado, foi realizada a Caminhada da Família, com quatro voltas no lago do parque.

A premiação envolveu troféus e aves natalinas (peru, chester e frango). E pódium para as seguintes categorias: 16 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos e 61 a 99 anos (masculino e feminino).

No masculino geral, primeiro lugar para Joanderson do Nascimento, de Carapicuíba, seguido de Silvanio do Nascimento, que pertence a equipe Running, de Carapicuíba e Jonathas Barbosa dos Santos, também de Carapicuíba.

No pódium feminino, o domínio de Carapicuíba permaneceu com as atletas locais: Miriam Ramos Ichiyama, Maria de Lourdes Floriano e com a Silvia Regina da Silva, da equipe carapicuibana, Arterial Team. Elas conquistaram o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente.

Histórico – A prova surgiu como brincadeira entre amigos, que soltavam um peru nas ruas da Aldeia para comemorar a passagem de ano. A comunidade se envolvia na perseguição e o primeiro que pegasse a ave, a levava como prêmio. A corrida evoluiu com o tempo, mas manteve a tradição de premiar os atletas com um peru congelado.