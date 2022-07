Prefeitura congela valor do IPTU pelo terceiro ano consecutivo

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 7 de janeiro de 2020

Trabalhando para investir na cidade sem mexer no bolso do cidadão, a Prefeitura de Carapicuíba congelou o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo terceiro ano consecutivo.

Os carnês do imposto foram enviados aos contribuintes em dezembro, por meio dos Correios. Os moradores podem optar pelo pagamento em cota única, com 10% de desconto, até o dia 22 de janeiro, com 5% de desconto ou parcelado, até o dia 12 de fevereiro.

Para solicitar a segunda via do imposto clique aqui.