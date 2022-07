Inscrições abertas para o Conselho Municipal de Saúde de Carapicuíba.

Data de Publicação: 9 de janeiro de 2020

As inscrições para Conselho Municipal de Saúde de Carapicuíba começam nesta segunda-feira (13). As vagas são destinadas aos moradores dos demais segmentos (usuários, trabalhadores e entidades/organizações de saúde). O prazo para inscrição é até o dia 16 de janeiro.

Os interessados podem se inscrever nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 7 às 17 horas. No caso das entidades, as inscrições serão feitas na Casa dos Conselhos.

É necessário, que os candidatos apresentem os documentos, de acordo com seu segmento, previstos no edital, disponibilizado no Diário Oficial. Clique aqui e acesse.