Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para cursos do Projeto Gente Grande

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 15 de janeiro de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Projeto Gente Grande e a Associação Foco Arte e Desenvolvimento, oferece vagas para aulas de balé, inglês e esportes para meninas. Já para os meninos, as aulas são de violão, inglês e Jiu-Jitsu.

Ao todo são 2 vagas para meninas de 7 e 8 anos no período da manhã e 13 vagas à tarde. Já para os meninos de 7 a 8 anos, são 7 vagas no período da manhã e 12 à tarde.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no Espaço Cultural, localizado na avenida General Teixeira Lott, 1172 – Vila Martins, Carapicuíba.

É necessário levar original e cópia do RG ou Certidão de Nascimento da criança, RG e CPF do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração escolar, duas fotos 3×4, número do NIS e comprovante de renda familiar no valor de até R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Mais informações podem ser obtidas através do telefone 4164-1802.