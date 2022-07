Prefeitura de Carapicuíba realoca ambulantes em novos boxes

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 22 de janeiro de 2020

Em mais uma ação do programa Ambulante Legal, que tem como objetivo organizar o comércio de Carapicuíba, a Prefeitura vai realocar 40 ambulantes, que já tinham autorização, para quiosques mais padronizados no Centro da cidade.

O programa proporciona dignidade aos ambulantes e facilita a circulação dos pedestres no Calçadão e no Terminal do Centro. A padronização do camelódromo será realizada com boxes de arquitetura moderna, o que melhorará o aspecto do comércio ambulante, atraindo mais consumidores.

E em parceria com o Sebrae, será ofertado o curso de empreendedorismo aos comerciantes.