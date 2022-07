Prefeitura inicia obra do novo Sistema Viário Central

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 22 de janeiro de 2020

Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura de Carapicuíba segue com obras de melhorias no trânsito da cidade. Agora, a região central é beneficiada com a reformulação da malha viária, que terá novo traçado, facilitando e agilizando o fluxo local e o acesso à Rodovia Castello Branco.

O local passa por ampliação da via, eliminação dos semáforos e novo acesso à avenida Celeste. Com isso, o trânsito na região passará a ser ágil e os motoristas terão mais conforto.

Essa é uma das obras que beneficiará diretamente o cotidiano de centenas de milhares de carapicuibanos.

Vale ressaltar que desde 2017 a Prefeitura realiza obras de renovação na sinalização de trânsito nas ruas e avenidas, implantações e remodelações viárias, instalação de novos semáforos e ampliação ao atendimento à população.