Prefeitura anuncia lançamento de mais de 15 novas obras e serviços em evento.

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 28 de janeiro de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba realizou mais um evento de lançamento de obras para a cidade. São mais de 15 novas obras e serviços, que vão beneficiar a população.

CEEAC Cohab



A Prefeitura vai repaginar o Campo da Pedreira, instalando grama sintética. O Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC) da Cohab inclui ainda escola municipal, revitalização da pista de BMX, pista de caminhada, ginásio poliesportivo, piscina, área para ginástica, playground, vestiário e estacionamento.

CEEAC Santo Estevão



O CEEAC Santo Estevão vai beneficiar aqueles que são o futuro de Carapicuíba. A Prefeitura vai construir o complexo educacional na Estrada da Gabiroba, com escola municipal, quadra poliesportiva e piscina.

Nova Escola na Vila Cretti



A Prefeitura já abriu mais de 3 mil vagas em creches e continua trabalhando com o objetivo de atender o maior número de crianças possível. Uma área da Rua Iperó, na Vila Cretti, recebe nova escola e quadra poliesportiva.

Revitalização da Marginal do Ribeirão



A Prefeitura investe no bem-estar da população. A Marginal do Ribeirão terá uma grande área de lazer, no trecho do Jardim São Daniel à Aldeia, com pista de caminhada, equipamentos de ginástica, jardinagem, arborização e estacionamento.

Revitalização do Parque do Planalto



As obras de revitalização do Parque do Planalto já começaram. Os benefícios incluem cercamento, pista de caminhada, área para ginástica, reforma de quatro quadras, estacionamento, reforma da arquibancada e vestiários.

Iluminação 100% LED



Toda a cidade recebe nova iluminação. As lâmpadas de Carapicuíba serão 100% LED, proporcionando mais segurança para a população. Os primeiros bairros contemplados são Jardim Santo Estevão, Vila Marcondes, São Daniel, Jardim Cibele, Vila Veloso e Jardim Gopiúva.

Ampliação da Estação da CPTM (Centro)



Além da construção da passarela de acesso entre o Calçadão e as Faculdades e o Parque Gabriel Chucre, a Prefeitura e o Governo do Estado vão ampliar a Estação Centro da CPTM. Uma obra importante, pois os moradores não precisarão mais atravessar a avenida para acessar a estação.

Revitalização do Tancredão



As obras de reforma do Tancredão estão a todo vapor. A Prefeitura realiza a revitalização do ginásio de esportes, reforma da quadra poliesportiva, escola municipal, campo de grama sintética, reforma da arquibancada, vestiários, pista de caminhada, playground e academia ao ar livre.

Reforma do Pronto Atendimento Infantil



A Prefeitura já iniciou a segunda etapa da reforma do Pronto Atendimento Infantil. Nesta fase conclui a revitalização de todo o prédio: reforma elétrica e hidráulica, piso, teto, pintura, novo mobiliário e equipamentos.

Novas instalações de UBSs



As Unidades Básicas de Saúde da Vila Helena e Parque Flórida terão novas instalações para melhorar atender a população. Os novos prédios terão toda infraestrutura e equipamentos necessários para oferecer atendimento de saúde de qualidade.

Parque Linear Santa Tereza/ Novo Horizonte



Pensando na qualidade de vida em bairros com poucas opções de esporte e lazer, a Prefeitura vai construir o Parque Linear do Santa Tereza, na área que se estende da Policlínica ao Rodoanel, com cercamento, pista de caminhada, ciclovia, área de ginástica, playground, paisagismo e campo de grama sintética.

Complexo da Aldeia



As antigas instalações da Faculdade da Aldeia também serão reformadas. O espaço terá escola municipal, escola estadual de tempo integral, campo de grama sintética, vestiário, arquibancada e estacionamento.

Complexo da Vila Cretti



Outra obra que vai mudar o cenário da Vila Cretti. A Rua Ingá terá um complexo esportivo totalmente revitalizado, com pista de caminhada, campo de grama sintética e reforma de duas quadras poliesportivas.

Continuação da Marginal do Cadaval



A Prefeitura realiza a nova etapa da canalização do córrego Cadaval. Mais um trecho aberto será canalizado, além da obra de continuação da Av. Marginal do Cadaval.

Sistema Viário do Jandaia



A Prefeitura e o Governo do Estado vão realizar grande obra para melhorar o trânsito na Av. Marginal do Ribeirão. O novo Sistema Viário do Jandaia inclui duplicação de trecho da avenida, nova rotatória, entre outras melhorias para a fluidez e segurança no trânsito.

Recapeamento



A Prefeitura continua com o maior programa de recapeamento da história da cidade. Mais de 400 ruas já receberam novo asfalto. Em 2020, mais 150 ruas serão contempladas em diversos bairros. Além disso, a pavimentação das Ruas Los Angeles, no Parque Flórida e Porto Rico, na Vila Cristina, será realizada nos próximos meses.

Áreas de Lazer na Cohab II e V



A Rua Santa Catarina e a Marginal do Ribeirão recebem duas novas áreas de lazer, com pista de caminhada, playground, campo de grama sintética e academia ao ar livre.

Campo do Roseira Parque



A Prefeitura vai revitalizar mais um espaço esportivo da cidade. O campo de futebol do Roseira Parque receberá grama sintética e alambrado.