Prefeitura de Carapicuíba realiza reforma completa em mais de 5 UBS’s.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de janeiro de 2020

Em Carapicuíba, saúde é prioridade. Por isso, a Prefeitura segue realizando melhorias na área. Agora, sete unidades passam por reforma completa – UBS’s Vila Menck, Vila Cretti, Adauto Ribeiro, Cohab II e Cohab V, além dos Prontos Atendimentos Infantil e Vila Dirce.

Para as UBS’s, a reforma traz a troca de piso e pintura; manutenção das instalações hidráulicas e elétricas; troca de portas e janelas, telhados e forros. Já a UBS Cohab V está sendo reconstruída, com estrutura completamente nova, que incluirá um novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Seguindo o mesmo padrão de qualidade, os Prontos Atendimentos (PA) Infantil e Vila Dirce também passam por revitalização em todo o prédio. Além disso, as unidades de urgência e emergência recebem ampliação da recepção. Todas as sete unidades contarão com equipamentos modernos, atendimento informatizado; câmeras de videomonitoramento, ambiente climatizado e nova mobília.

Construindo a Saúde que sonhamos

A Prefeitura já entregou 12 equipamentos de saúde, entre novos ou totalmente revitalizados. Um deles é a Policlínica, inaugurada como a maior unidade de saúde pública de Carapicuíba. Além do Laboratório Municipal, Farmácia Especializada, Centro de Fisioterapia, Núcleo de Atendimento à Infectologia de Carapicuíba (Naic), Secretaria da Saúde, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Infantil e Adulto, e mais quatro UBS’s.