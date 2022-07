Prefeitura de Carapicuíba realiza obras nas escolas de rede municipal de ensino para o inicio das aulas.

Data de Publicação: 30 de janeiro de 2020

Na próxima semana, mais de 20 mil alunos voltarão às atividades escolares no município. Desta maneira, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, com o objetivo de aumentar o conforto e melhorar o dia-a-dia dos estudantes, já prepara as escolas da rede municipal de ensino para recebê-los.

Entre as atividades, num cronograma diário, diversas equipes realizam obras e manutenções nas unidades dos diferentes bairros da cidade. Durante o recesso escolar, as operações ganharam impulso e toda a rede recebe melhorias.

São reparos como: pinturas externas e internas, limpeza das caixas d’água; revisão das partes elétricas e hidráulicas; roçagem, dedetização, poda de árvores; restauração de mobiliários e vistorias nos sanitários e playgrounds.

Investimentos em Educação

Educação está entre as prioridades da Prefeitura de Carapicuíba. Por isso, a Secretaria de Educação intensificou as ações para o aumento do número de vagas na rede municipal de ensino infantil. Em dois anos abriu mais de 3.300 vagas nas creches da cidade, entre unidades próprias e conveniadas.

Os números positivos foram resultados da entrega de três novas unidades escolares, reformas das unidades já existente, ampliação do atendimento nas conveniadas, além da retomada de quatro novas obras.