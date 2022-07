Prefeitura de Carapicuíba esclarece situação das obras da escola e quadra da Rua Capanema.

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 30 de janeiro de 2020

Hoje pela manhã foi ao ar na TV Globo uma reportagem sobre as obras da escola e quadra da Rua Capanema. Pela curta duração da matéria, alguns pontos não ficaram claros e a Prefeitura vem prestar esclarecimentos aos cidadãos.

A Prefeitura de Carapicuíba esclarece que as obras foram paralisadas em 2016, por irregularidades técnicas no projeto. Em 2017, a administração fez um levantamento das obras paradas e iniciou o processo de resolução. No ano seguinte, o governo municipal resolveu todas as questões burocráticas e realizou correções no projeto. Já no ano de 2019, a Prefeitura retomou as obras da escola e da quadra, que fazem parte do mesmo complexo.

No decorrer da obra, os técnicos avaliaram o terreno e encontraram problemas no local, por isso, o projeto teve de ser readequado e a obra redimensionada, com novo prazo de entrega para maio deste ano. Após a obra ser retomada, não foi paralisada em nenhum momento.

Em relação à situação do esgoto citada na reportagem, é importante ressaltar que o problema de saneamento básico é histórico na cidade de Carapicuíba, mas a Prefeitura realizou um projeto importante em parceria com a Sabesp. Trata-se das obras do Coletor Tronco, que já estão em andamento em vários pontos da cidade e vão beneficiar também aquele bairro e todo o entorno, resolvendo essa antiga reivindicação dos moradores.