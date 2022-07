Prefeitura e Sebrae promovem semana de palestras para microempreendedores

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 31 de janeiro de 2020

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, promove a semana do Super MEI, de 10 a 13 de fevereiro, das 13 às 17 horas.

A semana é para microempreendedores com CNPJ ativo que desejam saber mais sobre gerenciar o próprio negócio.

O evento acontece no Ganha Tempo de Carapicuíba – Localizado no Plaza Shopping – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce.

As inscrições podem ser realizadas no Sebrae Aqui Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo ou pelos telefones: 4167-6303 / 4167-6273. Outra opção é por e-mail: [email protected]/ [email protected]