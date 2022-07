Prefeitura de Carapicuíba realiza Marcha Ambiental no CES

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 4 de fevereiro de 2020

A Secretaria do Meio Ambiente iniciou no sábado, dia 1, o projeto Marcha Ambiental. Através da Palestra ‘Construção Sustentável’, no Centro de Educação para Sustentabilidade (CES), moradores e religiosos tiveram contato com as principais questões ambientais.

A ação tem como objetivo promover a troca de ideias e práticas que possibilitam entendimento sobre os impactos no meio ambiente. Além disso, o programa propõe que a população busque reduzir os problemas no ecossistema.

Por meio do projeto, os moradores poderão compreender e mudar hábitos danosos ao meio ambiente, como o descarte correto de resíduos, reutilização de materiais e diminuição da utilização dos recursos naturais.

CES Carapicuíba

Endereço: Avenida São Camilo, 968

E-mail: [email protected]

Telefone: (11) 4164-2305