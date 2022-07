Prefeitura inicia obra de tubulação

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 6 de fevereiro de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, iniciou a obra de tubulação na estrada do Guatambu.

A ação tem como objetivo melhorar o escoamento da água que passa pelo local e evitar que ocorram enchentes.

Vale lembrar que a Prefeitura trabalha firme para prevenir enchentes. No fim do ano de 2019 foram realizadas obras de tubulação na avenida Campy – Recanto Campy, ruas Santa Helena – Vila Dirce, Coronel Martinho Rossi e São Pedro – Santa Teresinha.

O trabalho realizado tem sido intenso desde 2017, quando foi firmada a parceria com Barueri e efetuado o desassoreamento do Rio Cotia, localizado na divisa entre as duas cidades. E em 2018 foram instalados mais de 1 km de tubos para captação de águas pluviais em córregos da cidade.

Obras Marginal do Cadaval

Um dos principais pontos de alagamento na cidade, a avenida passou por limpeza em suas galerias de águas pluviais. No córrego Cadaval, também foi realizada a limpeza geral. No trecho onde deságua no rio Cotia, o córrego recebeu aduelas de concreto.