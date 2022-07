Prefeitura de Carapicuíba anuncia “Dia D” de vacinação contra Sarampo.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 6 de fevereiro de 2020

Considerando que o vírus do Sarampo permanece ativo no país, o Ministério da Saúde determinou nova campanha de vacinação contra a doença. A primeira etapa começa na segunda-feira (10), se estendendo até o dia 13 de março nas Unidades Básicas de Saúde (exceto USF Vila Dirce), a partir das 8 horas. O Dia D de vacinação acontece sábado, 15 de fevereiro.

Devem ser vacinadas pessoas de 5 a 19 anos. A vacina aplicada será a tríplice viral, que estimula a produção de anticorpos contra o sarampo, rubéola e caxumba. É necessário apresentar a carteira de vacinação, pois a campanha é somente para pessoas – entre 5 e 19 anos – que ainda não tomaram todas as doses do imunológico.

A Campanha reforça a importância da vacinação, pois o sarampo estava erradicado no Brasil desde 2016, mas ressurgiu no país levando a óbito 15 pessoas em 2019, segundo dados do Ministério da Saúde.

Fique atento (a) aos sintomas

Os sintomas do sarampo caracterizam-se por febre alta, tosse, coriza, aparecimento de manchas vermelhas no corpo e pontos brancos na mucosa bucal. Caso identifique esses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima.