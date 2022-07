Prefeitura de Carapicuíba em combate ao mosquito Aedes aegypti realiza o programa Patrulha da Dengue em toda cidade.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 6 de fevereiro de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba está focada no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Neste sábado (8), o programa Patrulha da Dengue acontece no período da manhã em toda a cidade. Serão centenas de patrulheiros percorrendo as ruas e bairros em torno das 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Além de vistoria técnica nas residências, em busca de possíveis criadouros do mosquito, as equipes se dividirão em grupos de panfletagem e orientações. O objetivo é conversar com os moradores sobre a responsabilidade em não deixar água parada em suas residências; informar sobre o ciclo de reprodução do mosquito e os possíveis criadouros; assim como o perigo que as doenças transmitidas representam.

A Prefeitura busca unir a ajuda da população em não deixar água parada, com as vistorias e ações de conscientização realizadas pela vigilância em saúde de Carapicuíba, que visita os bairros da cidade diariamente, durante todo o ano. Denuncie possíveis criadouros do mosquito pelo telefone 4164-3866 (Vigilância em Zoonoses).

O combate ao Aedes aegypti depende de todos

– Mantenha pneus em locais cobertos, longe da água;

– Mantenha a caixa d’água fechada com tampa;

– Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas;

– Coloque água sanitária dentro dos ralos;

– Não deixe água da chuva acumulada;

– Vistorie sua residência pelo menos uma vez por semana.