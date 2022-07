Prefeitura de Carapicuíba participa da assinatura de Convênios do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO).

Data de Publicação: 14 de fevereiro de 2020

Na quinta-feira, dia 13, a Prefeitura de Carapicuíba participou da assinatura de convênios do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). O evento contou com a participação do secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente.

A liberação de recursos é para obras de canalização de mais um trecho do córrego Cadaval, além da continuação da avenida. Essa importante melhoria facilita o acesso da Av. Victorio Fornazaro, na divisa com Barueri, até a região da Vila Dirce, desafogando o trânsito da Av. Inocêncio Seráfico, principal via da cidade.

Outras melhorias

A região do Cadaval está sendo beneficiada pela Prefeitura desde 2017. A avenida ganhou novo trecho, rotatória, iluminação, além do Terminal da Vila Menck. A administração também realizou obra de limpeza do córrego, instalação de aduelas de concreto, ampliando significativamente a vazão da água. Outro benefício em andamento na Marginal do Cadaval envolve pista de caminhada, nova rotatória e estacionamento.