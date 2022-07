Prefeitura de Carapicuíba realiza o programa ‘Patrulha da Dengue’, com o intuito de combater o mosquito Aedes Aegypti.

Data de Publicação: 14 de fevereiro de 2020

Com as chuvas de verão, a dengue se torna um grave problema de saúde pública no Brasil. Para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, a Prefeitura de Carapicuíba realiza o programa ‘Patrulha da Dengue’.



No último sábado (8), centenas de patrulheiros percorreram os bairros em torno das 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Além de vistoria técnica nas residências, em busca de possíveis criadouros do mosquito, as equipes se dividiram em grupos de panfletagem e orientações. Os mutirões da ‘Patrulha da Dengue’ continuam nos próximos sábados de fevereiro e março, exceto no carnaval.

Os agentes de saúde da vigilância em zoonoses de Carapicuíba visitam os bairros da cidade diariamente, durante todo o ano. Desde 2017, as equipes já vistoriaram mais de 150 mil residências, além das ações de conscientização. Para eliminar a reprodução do mosquito, a Prefeitura busca unir a ajuda da população em não deixar água parada, com as ações realizadas pela vigilância em saúde.

O combate ao Aedes aegypti depende de todos!

– Mantenha pneus em locais cobertos, longe da água;

– Mantenha a caixa d’água fechada com tampa;

– Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas;

– Coloque água sanitária dentro dos ralos;

– Não deixe água da chuva acumulada;

– Vistorie sua residência pelo menos uma vez por semana.