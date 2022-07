Prefeitura de Carapicuíba através do Programa Construindo o Futuro promove mutirão de melhorias em mais de 20 escolas.

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de fevereiro de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba já entregou oito escolas totalmente reformadas por meio do Programa Construindo o Futuro. Agora chegou a vez das Emefs Noemy Silveira Rudolfer, no Jardim Santa Brígida e João Hornos, na Vila Cristina. As obras nas unidades já começaram.

Com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança para alunos e funcionários, o programa Construindo o Futuro leva um mutirão de melhorias às unidades da cidade. Além das escolas Noemy e João Hornos, outras 11 serão totalmente revitalizadas ao longo deste ano.

A reforma inclui pintura interna e externa, manutenções das redes hidráulicas/elétricas, troca do telhado com sistema térmico, novos mobiliários e computadores, além da instalação de câmeras de monitoramento e alarmes.

Programa Construindo o Futuro

A Prefeitura de Carapicuíba já entregou oito escolas totalmente reformadas: Nai Molina do Amaral (Jd. Planalto), Tico – Tico (Cohab V), Cidade Ariston (Ariston), Deolinda Trimboli (Vila Sul Americana), Vó Tonha (Ariston), Peter Pan (Cohab II), Miguel Costa Junior (Jd. Angélica) e Carmelinda Cavalcanti Chagas (Vila Cretti).

Novas escolas

Já foram inauguradas a Emei José Gonçalves (Vila Menck), Emei Leonildo Braym (Jd. Novo Horizonte) e Emei Regina Marta (Vila Santa Terezinha). Além disso, há oito novas escolas em obras, que serão entregues nos próximos meses.