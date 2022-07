Com apoio da Prefeitura, Carapicuíba recebe SUPERBMX Estilo Livre

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 17 de fevereiro de 2020

O SUPERBMX Estilo Livre volta à Caracas Trails, em Carapicuíba (SP), com a presença confirmada de Pat Casey, atleta do time olímpico americano de BMX. A competição acontece entre os dias 20 e 23 de fevereiro e tanto os treinos e provas têm entrada gratuita. A grande final será transmitida para todo o Brasil no domingo (23) pelo Esporte Espetacular, na Rede Globo, a partir das 9 horas.

A competição este ano será acirrada, com elenco de atletas de alto nível de diversos países e também do Brasil. O bi-campeão do SUPERBMX, Leandro Overall é um dos nomes favoritos ao título. Mas para isso, o carapicuibano terá que derrotar pilotos igualmente competentes e com históricos vencedores, como os americanos Mike Hucker, Anthony Napolitan, TJ Ellis e Alex Anderos. Outros competidores de peso são: o austríaco Tobi Merz e os chilenos Sebastian Valez e Andres Gatica.

A equipe de produção e organização está a todo vapor cuidando de todos os detalhes para esta que tem sido considerada uma das principais competições da modalidade no País.

O secretário de Esportes e Lazer de Carapicuíba, conta que receber o campeonato pela terceira vez é uma honra e que a expectativa já começa a tomar conta dos arredores da Caracas Trails. “Nos últimos dois anos nós tivemos uma ótima experiência, com lotação máxima e atletas locais ocupando o pódio. A cidade já está ansiosa pelo evento”.

O SUPERBMX é uma realização Esporte Multiplataforma, IApoio e TV Globo, com o patrocínio de Bradesco, Piracanjuba, Rexona, Hoteis.com, Monster Energy Drink e apoio da Prefeitura Municipal de Carapicuíba.

Programação e Serviço | SUPERBMX Estilo Livre

20 de fevereiro: Treinos livres – A partir das 9h

21 de fevereiro: Treinos oficiais – A partir das 9h

22 de fevereiro: Semi-final – A partir das 9h

23 de fevereiro: Grande final – A partir das 9h

Onde: Caracas Trails

Endereço: Rua do Estádio, 31 – 163 (Cohab) – Carapicuíba/SP

Entrada: Gratuita