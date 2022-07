Município de Carapicuíba/SP | ‘Carnaval da Família’ vai agitar a Praça da Aldeia

‘Carnaval da Família’ vai agitar a Praça da Aldeia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 18 de fevereiro de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou dois dias de muita folia para os moradores da cidade. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, o ‘Carnaval da Família’ acontecerá na Praça da Aldeia a partir das 15 horas.

Com entrada gratuita, o evento contará com atrações para todas as idades, incluindo shows e marchinhas, Bloco da Inclusão (acessibilidade e diversidade), brinquedos infláveis, feira gastronômica, artesanato e muito mais.

Presente no calendário cultural da cidade, a festividade traz como diferencial o cuidado em manter o Carnaval nos moldes de antigamente, preservando o frevo, maracatu, afoxé, samba e toda a herança da data, num clima de amizade e diversão para toda a família.