Comunicado – Interdição Parcial na Rua Diógenes Ribeiro de Lima

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 18 de fevereiro de 2020

Para continuação das obras do Terminal Intermunicipal, o Consórcio Scopus – Souza Compec e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) solicitaram a interdição de faixa de rolagem do trânsito, na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, Centro de Carapicuíba.

Após reunião com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito realizada nesta terça-feira, houve a definição e autorização para interdição parcial entre os dias 20/2 e 3/3, das 9 às 16 horas. A ação é necessária para execução da instalação de placas de policarbonato na lateral do Terminal Intermunicipal do Centro.

A Prefeitura trabalha para minimizar os possíveis transtornos pela continuação das obras e aconselha os motoristas a utilizarem caminhos alternativos durante o período de interdição.