Prefeitura de Carapicuíba promove revitalização do Pronto Socorro Vila Dirce, atendendo reinvindicação popular.

Data de Publicação: 20 de fevereiro de 2020

O Pronto Socorro (PS) Vila Dirce passou por reestruturação completa. O local possui histórico de problemas e insatisfação dos pacientes, mas a Prefeitura trabalhou para mudar esse cenário. Além de ser totalmente revitalizado, o equipamento de urgência e emergência ganhou espaços amplos e modernos, com nova mobília, câmeras de videomonitoramento, ambientes climatizados e painel de senhas.

A melhoria no atendimento do PS também era reivindicação antiga da população, por isso, a administração municipal implantou um novo modelo de gestão, por meio de Organização Social de Saúde, assim como acontece no AME e Hospital Geral. Com equipe renovada, o Pronto Atendimento Vila Dirce conta com novos profissionais de segurança, recepção e limpeza. Já a equipe de saúde ganhou novos médicos clínicos e ortopedista; enfermeiros; técnicos de enfermagem e assistente social.

“Está tudo bem limpinho e o atendimento ótimo. Notei que o comportamento dos médicos e enfermeiros mudou, estão mais atenciosos”, comenta a paciente Cleusa de Fátima Lopes.

O paciente Ezequiel dos Santos também notou as melhorias no PS Vila Dirce. “Antigamente o atendimento era péssimo e as instalações terríveis; higiene nem fala. Hoje isso melhorou cem por cento. A atenção das enfermeiras e dos médicos foi perfeita. A higiene e alimentação estão ótimas”, explica.

Excelência no atendimento



As Organizações Sociais de Saúde (OSS) são instituições privadas, sem fins lucrativos, que atuam em parceria público-privada para gerenciar serviços de saúde oferecidos pelo município com o objetivo de oferecer mais qualidade e eficiência no serviço para a população.

Dos 10 hospitais que possuem certificado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), International Society for Quality in Health Care (ISQua), 9 são gerenciados por OSS. Esse título é concedido pelo alto padrão de atendimento à população.

