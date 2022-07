Prefeitura de Carapicuíba promove castração segura e gratuita através do Programa ‘Meu Pet Legal’.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 2 de março de 2020

Lançado em 2018, o programa ‘Meu Pet Legal’ já realizou, em 17 edições, cerca de 3.500 castrações de cães e gatos. No último sábado (29), foi a vez do bairro Cohab V, onde mais de 200 animais foram beneficiados com a castração segura e gratuita, por meio de equipe veterinária contratada.

Com o objetivo de atender o maior número de animais de estimação possível, o programa é realizado uma vez por mês em um bairro diferente. Os cadastros são feitos previamente, para que os responsáveis recebam orientações sobre o pré e pós-operatório. Cada morador de Carapicuíba pode castrar de forma gratuita até dois animais.

O gatinho da Maria Carolina Aragão foi um dos 3.500 animais beneficiados. “Além de fazer bem à saúde deles, castrar ajuda a diminuir a quantidade de animais abandonados”, explica Maria.

No mês de março, o programa segue em outro bairro da cidade. Para saber o local das próximas edições, o munícipe deve ficar atento às páginas oficiais da Prefeitura. Para mais informações, ligue na vigilância em Zoonoses: 4164-3866.