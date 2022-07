Prefeitura de Carapicuíba promove evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no Parque Gabriel Chucre.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 4 de março de 2020

Com o tema ‘Um Dia de Rainha no Parque’, a Prefeitura de Carapicuíba prepara evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A homenagem acontece no sábado, dia 7, no Parque Gabriel Chucre (Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia), das 10 às 14 horas.

Serão diversos serviços e atrações gratuitos às carapicuibanas. O ‘Espaço da Beleza’, por exemplo, trará corte e escova de cabelo, maquiagem e esmaltação de unhas. Aulas de FitDance, Body Combat, Zumba e Alongamento irão animar a mulherada. Para as crianças, a diversão também estará garantida com os brinquedos infláveis.

A saúde da mulher não poderia ficar de fora. O evento ‘Um Dia de Rainha no Parque’ irá oferecer coleta de papanicolau (senhas limitadas); auriculoterapia – técnica de acupuntura nas orelhas; e aula da arte marcial chinesa Tai chi chuan, que trabalha a suavidade, postura e flexibilidade, como forma de meditação em movimento.