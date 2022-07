Carapicuíba realiza mais uma edição do programa Prefeitura no Seu Bairro

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 4 de março de 2020

Criado no primeiro semestre de 2019, com o objetivo de levar parte dos serviços da Prefeitura a um determinado bairro, facilitando o acesso do munícipe, o programa Prefeitura no Seu Bairro já atendeu cerca de 5 mil pessoas em 14 edições em Carapicuíba.

São diversos serviços gratuitos, como: cadastro do Bolsa Família, emissão do cartão SUS, agendamento de serviços do Poupatempo, vacinação, triagem oftalmológica, orientação jurídica, balcão de emprego e recebimento de produtos eletrônicos e inservíveis.

A próxima edição está agendada para o dia 5, quinta-feira, das 13 às 17 horas, na rua Paraguaçú Paulista, praça ao lado da Emei Verador Carlos Wanderley – Jardim Tonato.